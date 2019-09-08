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    HaberlerEgeBodrumspor siftah yapacak
    08.09.2019 - 03:05

    Bodrumspor siftah yapacak

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor’a 3-2 kaybederek kötü bir başlangıca imza atan Bodrumspor bugün liderlik koltuğunda oturan Sivas BLD’yi konuk edecek.

    Bodrumspor siftah yapacak

    İlçe Stadı’nda Süleyman Soyutürk’ün düdük çalacağı müsabaka saat 16.30’da başlayacak.

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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