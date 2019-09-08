08.09.2019 - 03:05
Bodrumspor siftah yapacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor’a 3-2 kaybederek kötü bir başlangıca imza atan Bodrumspor bugün liderlik koltuğunda oturan Sivas BLD’yi konuk edecek.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.