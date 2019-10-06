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    HaberlerEgeBodrum’u anlatacak
    06.10.2019 - 02:18 |

    Bodrum’u anlatacak

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz kimliğini dünyaya tanıtmak ve Akdeniz ülkelerinin turizm-kültür birlikteliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Mediterranean Stars Festivali’ne katılmak için Malta’ya gitti.

    Bodrum’u anlatacak

    Ziyarette Akdeniz’in eşsiz güzellikteki iki coğrafyası olan Malta ve Bodrum arasındaki turizm, kültür işbirliğinin yanı sıra, direkt uçuşların başlatılması konusu görüşüldü. Başkan Aras, dünyaca ünlü sanatçılar, AB ülkelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin katıldığı festivalde Akdeniz kimliğini dünyaya duyurmak ve bu coğrafyada kültür ve turizm işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Bodrum’u temsil edecek.

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