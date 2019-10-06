Bodrum’u anlatacak

Ziyarette Akdeniz’in eşsiz güzellikteki iki coğrafyası olan Malta ve Bodrum arasındaki turizm, kültür işbirliğinin yanı sıra, direkt uçuşların başlatılması konusu görüşüldü. Başkan Aras, dünyaca ünlü sanatçılar, AB ülkelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin katıldığı festivalde Akdeniz kimliğini dünyaya duyurmak ve bu coğrafyada kültür ve turizm işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Bodrum’u temsil edecek.