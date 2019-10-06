06.10.2019 - 02:18 |
Bodrum’u anlatacak
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz kimliğini dünyaya tanıtmak ve Akdeniz ülkelerinin turizm-kültür birlikteliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Mediterranean Stars Festivali’ne katılmak için Malta’ya gitti.
Ziyarette Akdeniz’in eşsiz güzellikteki iki coğrafyası olan Malta ve Bodrum arasındaki turizm, kültür işbirliğinin yanı sıra, direkt uçuşların başlatılması konusu görüşüldü. Başkan Aras, dünyaca ünlü sanatçılar, AB ülkelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin katıldığı festivalde Akdeniz kimliğini dünyaya duyurmak ve bu coğrafyada kültür ve turizm işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Bodrum’u temsil edecek.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.