‘Bodrum’u işbirliğiyle koruyacağız’



Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret eden, Mimarlar Odası Başkanı Gamze Türk ve yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmede; küçük sanayi sitesi, taşınması gündeme gelen okullar, yeni planlanan çevre yolu ve kültür envanteri gibi hususların ele alındığını, bu konularda destek talep ettiklerini anlattı. Türk, “Bakan Ersoy bize merkezde bulunan Bodrum Sanayi Sitesi ve Torba için hazineden yer bulabildiğimiz takdirde, burayı tahsis edebileceğini söyledi. Ayrıca kazılar için ödenek ve fon da bulabileceğini belirtti. Bodrum Kalesi arşivinden yararlanma yönündeki isteğimize de olumlu yanıt aldık” diye konuştu. Dava konusu olan Sandıma Köyü için restorasyon projesi yaptıklarını anlatan Başkan Aras ise, Bodrum’un doğal ve arkeolojik SİT alanlarında turizm amaçlı tahsis yapılamayacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile konu hakkında görüş birliğine vardıklarını belirtti.