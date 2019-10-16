16.10.2019 - 01:52 |
‘Bodrum’u koruyacağız!’
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve gelir gelmez başlattığı, kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında imar planına aykırılıklar bulunduğu tespit edilen binaların yıkım işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gözetiminde mülk sahipleri tarafından sürdürülüyor.
Yıkım çalışmalarını inceleyen Başkan Aras, “Bodrum’un kent mimarisine, dokusuna, kültürüne yakışan iki katlı evlerin görüntüsünü yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Bakanlığın müdahalesi, bu çabamızda elimizi güçlendirdi. Bodrum’un artık daha fazla büyümeye değil, korunmaya ihtiyacı var. Yapılacak her yatırımın Bodrum’un doğasına, dokusuna uygunluğunu denetlemekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
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