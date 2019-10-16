‘Bodrum’u koruyacağız!’

Yıkım çalışmalarını inceleyen Başkan Aras, “Bodrum’un kent mimarisine, dokusuna, kültürüne yakışan iki katlı evlerin görüntüsünü yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Bakanlığın müdahalesi, bu çabamızda elimizi güçlendirdi. Bodrum’un artık daha fazla büyümeye değil, korunmaya ihtiyacı var. Yapılacak her yatırımın Bodrum’un doğasına, dokusuna uygunluğunu denetlemekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.