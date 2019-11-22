‘Bodrum’u peşkeş çekmeyiz’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlarla bir araya geldi.

Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Aras, “Bizim bakış açımız siyaset penceresinden değil, hizmet penceresinden” dedi. “Muhtarlarıma rağmen bir şey yapmayacağımın sözünü veriyorum” vurgusunu yapan Aras, “Biz el birliğiyle çalışıp başarıyı da mutluluğu da, onuru da, acıyı da paylaşacağız. Çünkü, Bodrum’un kaybedecek zamanı yok” diye konuştu.

Bodrum’un kaynaklarının hızla artan nüfusu artık karşılayamadığını söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’da yapı stoğu artık tamamdır. 130 bin civarında yapı var ve bunun üzerine çıkmamamız gerekiyor. Bodrum’da yaşayan vatandaşım arsasına ev yapacak tabii ki ama yeni yazlık konutlar, milyon dolarlık projeler istemiyoruz. Çünkü geldikçe sorunları da beraberinde getiriyor bu yatırımlar. Denizimiz, toprağımız kirleniyor, suyumuz yetmiyor. Belediyemiz her projeyi ‘Bodrum’u korumak’ adına hayata geçiriyor. Bodrum’u kimseye peşkeş çekmeyiz. Baskılara da karşı koyarız. Yoksa Bodrum’u kaybederiz” dedi.

Haftada 35 uçuş

Corendon, yaz sezonunda farklı yerlerden Bodrum’a haftada 35 uçuş yapacak. Başkan Ahmet Aras’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV), Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ‘Varşova TT 2019’ Turizm Fuarı’na Bodrum standıyla katıldı. Standını ziyaret eden Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Bodrum’a yeni uçuşlar yapılacağını söyledi.