Bodrum’un 2020 bütçesi

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2020 yılı giderleri toplam 364.261.87 lira, gelirlerse 329.261.876 lira olarak öngörüldü. Aradaki 35 milyon liralık giderin ise iç borçlanma ile finanse edileceği açıklandı.

Gündem maddelerinin oylanması sırasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulanan mali disiplin çerçevesinde hizmetlerin en iyi seviyeye yükseltileceğini ve belediye gelirlerinin artırılması için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını ifade etti. Birleşimin ikinci gündem maddesi olan, Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağı da aynı birleşimde oy birliği ile kabul edildi.