BİST98.4153,71EURO6,490,02USD5,80 -0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBodrum’un 2020 bütçesi
    19.10.2019 - 01:53 |

    Bodrum’un 2020 bütçesi

    Bodrum Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde, 2020 bütçesi belirlendi.

    Bodrum’un 2020 bütçesi

    Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2020 yılı giderleri toplam 364.261.87 lira, gelirlerse 329.261.876 lira olarak öngörüldü. Aradaki 35 milyon liralık giderin ise iç borçlanma ile finanse edileceği açıklandı.

    Gündem maddelerinin oylanması sırasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulanan mali disiplin çerçevesinde hizmetlerin en iyi seviyeye yükseltileceğini ve belediye gelirlerinin artırılması için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını ifade etti. Birleşimin ikinci gündem maddesi olan, Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağı da aynı birleşimde oy birliği ile kabul edildi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
    daha fazla video için
    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babası kucağına alıp yardım aradı... 5 yaşındaki Maria hayatını kaybetti

    Babası kucağına alıp yardım aradı... 5 yaşındaki Maria hayatını kaybetti

    Ölüme böyle gitti! Üniversiteli genç kızın son anları kaydedildi

    Ölüme böyle gitti! Üniversiteli genç kızın son anları kaydedildi

    İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

    İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

    Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu

    Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu

    Sıradaki Haber