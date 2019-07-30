30.07.2019 - 01:02
Boğalar, eğitim yararına güreşti
Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 18. Bayır Boğa Güreşleri’nde, 120 boğa eğitim yararına güreştirildi. Bayır Boğa Güreşi Arena’da gerçekleştirilen güreşlerden elde edilen gelir, Bayır Ortaokulu’na yardım olacak. Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak” dedi. l AA
Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.