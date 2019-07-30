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    HaberlerEgeBoğalar, eğitim yararına güreşti
    30.07.2019 - 01:02

    Boğalar, eğitim yararına güreşti

    Boğalar, eğitim yararına güreşti

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 18. Bayır Boğa Güreşleri’nde, 120 boğa eğitim yararına güreştirildi. Bayır Boğa Güreşi Arena’da gerçekleştirilen güreşlerden elde edilen gelir, Bayır Ortaokulu’na yardım olacak. Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak” dedi. l AA

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