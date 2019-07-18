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    HaberlerEgeBölge dışsatımcısını sevindiren açıklama
    18.07.2019 - 07:50

    Bölge dışsatımcısını sevindiren açıklama

    MARBLE’dan sonra madencilik sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan MINEX de Ticaret Bakanlığı’ndan destek aldı

    Bölge dışsatımcısını sevindiren açıklama

    Üç yıldır yurtiçinde düzenlenen ve uluslararası katılımın yoğun olduğu fuarları destekleyen Ticaret Bakanlığı, MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’na da destek verme kararı aldı.
    Destek kapsamındaki tek fuar olan İzmir MARBLE Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın ardından gelen kararın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “İzmir’den iki fuarın destek alması bizi gururlandırdı. Ayrıca kriz ortamındaki destek, firmalara ilaç gibi gelecek” diye konuştu.

    Katkısı büyük

    Madencilik sektörünün halihazırda yıllık 5 milyar dolar ihracat yaptığını, hedefin 15 milyar dolar olduğunu belirten Kaya, “MARBLE Fuarı ile Türkiye’nin doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat arttı. Doğaltaş ihracatçılarımızın yakaladığı başarıyı MINEX Fuarı ile diğer maden sektörlerimiz de elde edecek” dedi.
    MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’na katılacak maden sektörünün firmalarının fuar destek başvuru dosyaları EİB tarafından incelenecek. Fuar 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında 8. kez düzenlenecek.

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