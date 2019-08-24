GL Platform tarafından 5-8 Eylül günlerinde Uşak’ta düzenlenecak 5. Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektördeki son yeniliklere ve teknolojik gelişmelere ev sahipliği yapacak.

Bir kenti kalkındırmanın yolunun fuarlardan geçtiğinin altını çizen GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan “Uşak’ın yüzde 50’si tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak zaman ilerledikçe çiftçilerin teknolojiye ayak uydurmaları zorlaşıyor, iş yükleri çoğalırken kârları azalıyor. Biz de bu fuarla üretici ile teknoloji arasında köprü görevi görmek, yeni ürünleri onlarla buluşturmak istedik. İnanıyoruz ki bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim ve işlenmesinde ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin tanıtıldığı bu fuar, bölgenin en önemli fuarı olacak” dedi.

Fuarın ziyaretçi sayısını her yıl giderek artırdığını belirten Ceylan, yalnızca Uşak’tan değil, tüm çevre illerden ziyaretçileri beklediklerini söyledi.

Eğlenceli yarışmalar

Fuara gelenler, her gün düzenlenecek olan çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanacak. Fuarın ilk gününe Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması” damgasını vuracak. İkinci günü ise Uşak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Koyun Keçi - Buzağı Güzellik yarışması düzenlenecek.