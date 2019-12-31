Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan, emekli Binbaşı Zafer Dilşeker (67), derslerindeki başarısıyla torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarına örnek oldu. Sınıf arkadaşlarının “Zafer Amca” diye hitap ettiği Dilşeker, derslerinden arta kalan zamanını üniversitenin kütüphanesinde geçiriyor, bölümlerindeki tarihi eserleri inceliyor, okumanın yaşının olmayacağını gösteriyor.

Hayali roman yazmak

İlerleyen yaşına rağmen hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Dilşeker, “Yüksek not alabilmek için kendimi zorluyorum. Her gün yeni şeyler öğrenerek yaşlanıyorum. Yüksek lisans yapmak istiyorum ardından da arkeoloji konusunda bir roman yazmayı düşünüyorum” dedi.

EÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur da, “Onu sınıfta ilk gördüğümde ‘bu yaşta ne işi var’ dedim ama yanılmışım. Dersler başlayınca onun ne kadar iyi bir öğrenci olduğunu gördüm” diye konuştu.

Öğrencilerden İrem Çakan ise, “Beni en çok derslerinde başarılı olması şaşırtıyor. Böyle giderse 4 yıllık okulu 3.5 yılda tamamlayacak” ifadesini kullandı.

l TEZCAN EKİZLER AA