07.10.2019 - 07:50 | | DHA
Börekten tadan vazgeçemiyor
ÇANAKKALE’nin Biga ilçesine bağlı Kalafat Köyü’nde yaşayan Boşnaklar, Bosna Hersek’in asırlık lezzeti olan böreği sofralarından eksik etmiyor.
ÇANAKKALE’nin Biga ilçesine bağlı Kalafat Köyü’nde yaşayan Boşnaklar, Bosna Hersek’in asırlık lezzeti olan böreği sofralarından eksik etmiyor. Boşnaklara özgü börek geleneğinin yaşatıldığı köyde, böreği tadanlar mutlaka yeniden geliyor. Köyde bulunan Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap, “Boşnak böreğimizi ve geleneğimizi bölgeye gelen turistlere de tanıtmak istiyoruz” dedi.
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