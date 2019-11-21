Börklüce söyleşisi yoğun ilgi gördü

Uluslararası Börklüce Sineması Atölyesi Proje Koordinatörü Tahsin İşbilen’in de katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli’de yaşayan her vatandaşımızın sanatla etkileşim içinde olması için çaba harcıyoruz” dedi.