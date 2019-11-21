21.11.2019 - 02:24 |
Börklüce söyleşisi yoğun ilgi gördü
Çiğli Belediyesi, yazar-yönetmen Vecdi Sayar ve şair yazar Cezmi Ersöz’ün katılımıyla, ‘Yunan ve İranlı Yönetmenlerin Gözüyle Börklüce’ isimli film gösterimi ve söyleşi düzenledi.
Uluslararası Börklüce Sineması Atölyesi Proje Koordinatörü Tahsin İşbilen’in de katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli’de yaşayan her vatandaşımızın sanatla etkileşim içinde olması için çaba harcıyoruz” dedi.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.