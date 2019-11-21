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    HaberlerEge HaberleriBörklüce söyleşisi yoğun ilgi gördü
    21.11.2019 - 02:24 |

    Börklüce söyleşisi yoğun ilgi gördü

    Çiğli Belediyesi, yazar-yönetmen Vecdi Sayar ve şair yazar Cezmi Ersöz’ün katılımıyla, ‘Yunan ve İranlı Yönetmenlerin Gözüyle Börklüce’ isimli film gösterimi ve söyleşi düzenledi.

    Börklüce söyleşisi yoğun ilgi gördü

    Uluslararası Börklüce Sineması Atölyesi Proje Koordinatörü Tahsin İşbilen’in de katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli’de yaşayan her vatandaşımızın sanatla etkileşim içinde olması için çaba harcıyoruz” dedi.

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