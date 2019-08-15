Bornova Belediyesi’nden Avrupa’ya

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde gece ekibi amiri olarak görev yapan Ali Bilgin, 10 yıldır profesyonel olarak ilgilendiği kick boks sporunda elde ettiği başarı ile sadece Bornova’nın değil, İzmir’in gururu oldu.

Başkan İduğ’a teşekkür

Geçtiğimiz ay Erzurum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olan Ali Bilgin, Milli Takım sporcusu olarak 2020 yılı nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Antrenmanlarını Yeşilova Altınkemer Spor Salonu’nda yapan Bilgin, amacının Avrupa Şampiyonası’na katıldıktan sonra Türkiye’de ve Avrupa’da profesyonel gala maçlarına çıkmak olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış nedeniyle Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür etti.