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    HaberlerEgeBornova, kırmızı beyaza büründü
    30.10.2019 - 00:21 |

    Bornova, kırmızı beyaza büründü

    Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yılı Bornova’da coşkuyla kutlandı.

    Bornova, kırmızı beyaza büründü

    Otoyol viyadüklerinin altından başlayan fener alayı yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in de katıldığı yürüyüşte; Mustafa Kemal Caddesi bayraklarla kırmızı beyaza boyandı, meşalelerle aydınlandı.

    Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
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