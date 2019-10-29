30.10.2019 - 00:21 |
Bornova, kırmızı beyaza büründü
Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yılı Bornova’da coşkuyla kutlandı.
Otoyol viyadüklerinin altından başlayan fener alayı yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in de katıldığı yürüyüşte; Mustafa Kemal Caddesi bayraklarla kırmızı beyaza boyandı, meşalelerle aydınlandı.
Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.