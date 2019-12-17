Bornova, paydaşlarıyla stratejisini belirledi

Bornova Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent yaratma yolunda Vizyon Çalıştayı düzenledi. İki gün süren çalıştay, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden akademisyenlere ilçedeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, amaçlarının ortak çalışma kültürünü geliştirmek olduğunu söyledi. Hayata geçirdikleri proje ve yatırımlarla ilgili bir sunum da yapan Başkan İduğ, “2020 yılında 39 proje daha hayata geçireceğiz” diye konuştu.