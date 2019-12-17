17.12.2019 - 00:03 |
Bornova, paydaşlarıyla stratejisini belirledi
Bornova Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent yaratma yolunda Vizyon Çalıştayı düzenledi. İki gün süren çalıştay, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden akademisyenlere ilçedeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, amaçlarının ortak çalışma kültürünü geliştirmek olduğunu söyledi. Hayata geçirdikleri proje ve yatırımlarla ilgili bir sunum da yapan Başkan İduğ, “2020 yılında 39 proje daha hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Çamaşır asarken balkondan düştüSiirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.