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    HaberlerEge HabeleriBornova potası, Beşok’a emanet
    06.11.2019 - 01:40 |

    Bornova potası, Beşok’a emanet

    Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor, Başantrenör Faruk Beşok ile anlaştı. Bornova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Aktaş’ın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile anlaşmasının ardından, takımın başına Faruk Beşok getirildi.

    Bornova potası, Beşok’a emanet

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Faruk Beşok, doğup büyüdüğü Bornova’da olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, “Türk basketboluna yeni isimler kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise öncelikli amaçlarının yetenekli gençleri keşfedip, yukarılara taşımak olduğunu söyledi. İduğ, Bahçeşehir Koleji ile anlaşan Zafer Aktaş’a da yeni takımında başarılar diledi.

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