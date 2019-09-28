28.09.2019 - 02:51 |
Bornova potasına bir yabancı daha
Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, kadrosuna geçen sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol’da forma giyen TK Edogi’yi kattı.
24 yaşında, 2.03 boyundaki forvet, ligde daha önce 10.2 sayı, 7.1 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden 1. Lig’e yükselme şansı yakalayan yeşil beyazlılarda Antrenör Zafer Aktaş ise, “Ekibimize yeni katılan isimlerle elimizi güçlendirip, sezona hazır hale geleceğiz” dedi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.