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    HaberlerEgeBornova potasına bir yabancı daha
    28.09.2019 - 02:51 |

    Bornova potasına bir yabancı daha

    Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, kadrosuna geçen sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol’da forma giyen TK Edogi’yi kattı.

    Bornova potasına bir yabancı daha

    24 yaşında, 2.03 boyundaki forvet, ligde daha önce 10.2 sayı, 7.1 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden 1. Lig’e yükselme şansı yakalayan yeşil beyazlılarda Antrenör Zafer Aktaş ise, “Ekibimize yeni katılan isimlerle elimizi güçlendirip, sezona hazır hale geleceğiz” dedi.

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