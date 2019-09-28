Bornova potasına bir yabancı daha

24 yaşında, 2.03 boyundaki forvet, ligde daha önce 10.2 sayı, 7.1 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden 1. Lig’e yükselme şansı yakalayan yeşil beyazlılarda Antrenör Zafer Aktaş ise, “Ekibimize yeni katılan isimlerle elimizi güçlendirip, sezona hazır hale geleceğiz” dedi.