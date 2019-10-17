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    HaberlerEgeBornova’da bal hasadı başladı
    17.10.2019 - 07:50 |

    Bornova’da bal hasadı başladı

    Bornova Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kayadibi Mahallesi’ndeki arılıkta bal sağımı başladı.

    Bornova’da bal hasadı başladı

    Bornova Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kayadibi Mahallesi’ndeki arılıkta bal sağımı başladı. Düzenlenen arıcılık eğitimine katılanlar, ilk bal hasatlarını yaptı.

    Arılık gelişecek

    Arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla çeşitli fidanların da dikildiği arılıkta, kursiyerlere hasat yapmaları için bir oda ve sağım makinesi olanağı da sunuldu. Arıcılığın yüksek getirili bir üretim olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Arılığımızı geliştireceğiz. Umarım arıcılarımız önümüzdeki sezonda daha çok bal elde eder” ifadesini kullandı.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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