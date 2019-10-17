17.10.2019 - 07:50 |
Bornova’da bal hasadı başladı
Bornova Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kayadibi Mahallesi’ndeki arılıkta bal sağımı başladı.
Bornova Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kayadibi Mahallesi’ndeki arılıkta bal sağımı başladı. Düzenlenen arıcılık eğitimine katılanlar, ilk bal hasatlarını yaptı.
Arılık gelişecek
Arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla çeşitli fidanların da dikildiği arılıkta, kursiyerlere hasat yapmaları için bir oda ve sağım makinesi olanağı da sunuldu. Arıcılığın yüksek getirili bir üretim olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Arılığımızı geliştireceğiz. Umarım arıcılarımız önümüzdeki sezonda daha çok bal elde eder” ifadesini kullandı.
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