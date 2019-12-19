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    HaberlerEge Haberleri Bornova’da doğal tarım
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Bornova’da doğal tarım

    Bornova Belediyesi’nin ilçenin eski köy yerleşimlerinden olan Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönümlük atıl arazide kurduğu Doğal Tarım Çiftliği’nde, tohumlar ve fidanlar toprakla buluştu.

    Bornova’da doğal tarım

    Bornova Belediyesi’nin ilçenin eski köy yerleşimlerinden olan Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönümlük atıl arazide kurduğu Doğal Tarım Çiftliği’nde, tohumlar ve fidanlar toprakla buluştu. Doğal tarım gönüllüsü vatandaş, çocuklarla birlikte yaptıkları tohum toplarını iyileştirmeleri tamamlanan ormanlık alanın ortasındaki araziye serpti. Etkinlikte fidan dikimi de yapıldı.

    ‘Birlikte koruyalım’

    Güvenli gıdaların doğal yöntemlerle üretilebileceğini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Burada birçok bitki ve ürünü tanıtıp insanlarımıza doğa sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz. Bu alanı hep birlikte kullanıp korumamız gerekiyor” dedi.
    Doğal Tarım Çiftliği’nde doğal yöntemler ile toprağı işlemeden, ağaçları budamadan ve ilaç kullanmadan bir gıda ormanı yaratılması hedefleniyor.

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