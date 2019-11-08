Bornova'da milli heyecan

Hollanda, Rusya, Estonya, Kosova ve Slovenya’yla aynı grupta yer alan Milli Takımımız, elemelerdeki beşinci maçında kadınları ve futbolseverleri Bornova Stadı’nın muhteşem atmosferinde bir araya getirecek. 19.00’da başlayacak olan maçta, saha ve tribünler kadınlarla güzelleşecek.A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda son dünya ikincisi Hollanda’yı İzmir’de konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki grup maçı saat 19.00’da başlayacak. Ücretsiz karşılaşma için saat 17.30’da Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan araçlar kaldırılacak.

Hollanda, bu yıl Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 7 Temmuz’da oynanan finalinde ABD’ye 2-0 yenilip ikincilik elde etti. Gruptaki ilk maçında Kosova’ya 2-0 mağlup olan A Milliler, ikinci karşılaşmada Hollanda’ya deplasmanda 3-0 yenildi. Üçüncü maçta Estonya ile İstanbul’da golsüz berabere kalarak ilk puanını alan ay yıldızlı millilerimiz, son sınavda ise Kocaeli’de Slovenya’ya 6-1 yenildi.

Sırada Ukrayna var

A Milli Takım, grupta 4 maçta 1 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Ay yıldızlı ekibimiz, Hollanda sınavından sonra pazartesi günü yine İzmir’de Menemen İlçe Stadı’nda Ukrayna ile hazırlık maçında karşılaşacak.

'Boş yer kalmasın'

Girişimleriyle mücadeleyi Bornova’ya aldıran Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçede ilk kez bir milli maç oynanacağına dikkat çekti, “İzmir’de çok uzun zamandır milli maç heyecanı yaşanmadı. Bu Bornovalılar için büyük onur. Bu akşam stadı dolduralım. Bir ilki yaşarken hep birlikte olalım” dedi.