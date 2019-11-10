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    HaberlerEge HaberleriBornova’da tribünler çiçek açtı
    10.11.2019 - 01:35 |

    Bornova’da tribünler çiçek açtı

    Kadın A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası eleme maçında, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hollanda ile karşı karşıya geldiği mücadelede, önemli mesajlar verildi.

    Bornova’da tribünler çiçek açtı

    Çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu futbolseverler, sporun sadece skordan ibaret olmadığını gösterdi. Ay yıldızlı ekibimizin son Dünya Kupası’nda final oynayan rakibine farklı yenildiği maçta, tribünler hiç susmadı. Bornova Stadı’nda futbolun sadece erkeklerin egemenliğinde olmadığı gösterilirken, tribünlerde toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Sporda ilklerin kenti olan Bornovamız’da Kadın Milli Futbol Takımımıza ev sahipliği yapmak bize büyük gurur verdi” dedi.

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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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