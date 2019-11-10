Bornova’da tribünler çiçek açtı

Çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu futbolseverler, sporun sadece skordan ibaret olmadığını gösterdi. Ay yıldızlı ekibimizin son Dünya Kupası’nda final oynayan rakibine farklı yenildiği maçta, tribünler hiç susmadı. Bornova Stadı’nda futbolun sadece erkeklerin egemenliğinde olmadığı gösterilirken, tribünlerde toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Sporda ilklerin kenti olan Bornovamız’da Kadın Milli Futbol Takımımıza ev sahipliği yapmak bize büyük gurur verdi” dedi.