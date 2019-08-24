Börülce Festivali’nde Coşkun Sabah sahnede

İZMİR’in Torbalı ilçesinin kırsal Karakızlar Mahallesi’nde, yarın Börülce Festivali düzenleniyor. Saat 10.00’da açılacak alanda üretici satış yapma olanağı bulacak. Akşam 17.00’de ise Coşkun Sabah sahne alacak. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tüm İzmirlileri festivale davet etti.