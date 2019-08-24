24.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA
Börülce Festivali’nde Coşkun Sabah sahnede
İZMİR’in Torbalı ilçesinin kırsal Karakızlar Mahallesi’nde, yarın Börülce Festivali düzenleniyor.
İZMİR’in Torbalı ilçesinin kırsal Karakızlar Mahallesi’nde, yarın Börülce Festivali düzenleniyor. Saat 10.00’da açılacak alanda üretici satış yapma olanağı bulacak. Akşam 17.00’de ise Coşkun Sabah sahne alacak. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tüm İzmirlileri festivale davet etti.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.