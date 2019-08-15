15.08.2019 - 01:11
Boşnak golcü Akhisarspor’da
Akhisarspor, aradığı golcüyü Bosna Hersek’te buldu.
Şimdiye kadar listesine aldığı golcüleri bir bir elinden kaçıran yeşil siyahlılar, son olarak görüştüğü Boşnak santrfor Irfan Hadzic ile prensipte anlaştı. Akhisar’a gelerek kulüp tesislerini gezen Hadzic’in resmi sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtildi. Geçen sezon Radnik Bijeljina’da 32 maçta 10 gol atan Boşnak santrfor bu sezon Zrinski’de ligde ve Avrupa Ligi’nde 6 maçta 4 gol kaydetti.
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