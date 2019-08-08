Boşnaklar, CHP lideriyle buluştu

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Toplantıya; Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı Mustafa Güneş’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Manisa, Adana, Ayvalık ve Ankara’dan Boşnak temsilciler katıldı.

Balkan toplumunun ülkenin birinci sınıf ve sadık vatandaşları olduğunu belirten Güneş, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan yapıyla genel ve yerel siyasette her daim olacaklarını dile getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da, Balkan toplumuna verdiği öneme değindi; bu ülkenin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.