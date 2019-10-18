Bostanlı’nın Pisa kulelerine test!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Bostanlı’da dolgu zemine inşa edildiği için zaman içinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran apartmanların sakinleri, tahliye kararıyla ilgili olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile toplantı yaptı. Ayyıldız ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Tugay, “Binalar bir hafta içinde boşaltılacak ancak Valimiz, kullanılmaması kaydıyla daire ve işyerlerindeki düzenin korunabileceğini, eşyaların yerinde kalabileceğini ifade etti. Hak sahibi vatandaşlarımız, dairesini ve dükkanların kapalı alanını kullanmadığına dair valiliğe dilekçe verecek. Dükkanlar sadece kendilerine ait açık alan ve varsa bahçeleri kullanabilecek” dedi.

Bir aylık süre içinde zemin ve binaların risk açısından analizi yapılacağını vurgulayan Tugay, “Sağlamlılık testi yapılacak. Çıkacak rapora göre de binaların yıkılması ve yeniden yapılmasıyla ilgili bir karar vereceğiz” diye konuştu.



Apartman sakinlerine yardım

Apartman sakinlerinin mağdur olmaması içingereken desteğin verileceğini vurgulayan Tugay, şöyle devam etti: “Valimiz kira gibi sosyal yardımlarda bulunulabileceğini söyledi. Mağduriyet oluşmaması adına biz de elimizden gelen desteği göstereceğiz.”