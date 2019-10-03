03.10.2019 - 01:38 |
Bostanlıspor kick boksta da şampiyon
Bostanlıspor, 2 sporcuyla katıldığı Ege Bölge Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyonluk ve ikincilik elde etti. Genç Erkekler 60 kiloda Veysel Dikmen zirveye çıktı, Genç Erkekler 71 kiloda da Doğukan Günay ikinci oldu
Günay, finalde önde götürdüğü maçı, omzundaki sakatlığın yinelemesi sonucu kaybetti ve ikincilikle yetindi.
Kulüp Başkanı Avni Erboy, son dönemde kick boks ve muaythai’de başarı elde ettiklerini ifade etti, “Arka arkaya gelen Türkiye, Ege ve İzmir şam- pi- yonluklarıyla bu branşlarda adımızı ezberlettik. Son şampiyonada bir gala, bir şampiyonluk ve bir ikincilik, başarımızı doruk noktaya ulaştırdı. Şimdi hedefte Türkiye şampiyonlukları ve Milli Takım var. Karşıyaka’yı başarıyla temsil eden tek takım olmanın da gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.