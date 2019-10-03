Bostanlıspor kick boksta da şampiyon

Günay, finalde önde götürdüğü maçı, omzundaki sakatlığın yinelemesi sonucu kaybetti ve ikincilikle yetindi.



Kulüp Başkanı Avni Erboy, son dönemde kick boks ve muaythai’de başarı elde ettiklerini ifade etti, “Arka arkaya gelen Türkiye, Ege ve İzmir şam- pi- yonluklarıyla bu branşlarda adımızı ezberlettik. Son şampiyonada bir gala, bir şampiyonluk ve bir ikincilik, başarımızı doruk noktaya ulaştırdı. Şimdi hedefte Türkiye şampiyonlukları ve Milli Takım var. Karşıyaka’yı başarıyla temsil eden tek takım olmanın da gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.