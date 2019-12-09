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    HaberlerEge Haberleri Boyalık’tan özel kokteyl
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    09.12.2019 - 07:50 |

    Boyalık’tan özel kokteyl

    13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılan Boyalık Beach Hotel’in düzenlediği kokteyle Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler ile İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Viltur Başkanı Yardımcısı Oğuz Özkardeş de katıldı.

    Boyalık’tan özel kokteyl

    13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılan Boyalık Beach Hotel’in düzenlediği kokteyle Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler ile İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Viltur Başkanı Yardımcısı Oğuz Özkardeş de katıldı. Otel Müdürü Orhan Belge, “Turizm paydaşlarımızı standımızda ağırlamak bizleri onurlandırıyor. Potansiyel turist sayısını artırıyoruz” diye konuştu.

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