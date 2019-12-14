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    HaberlerEge Haberleri Böyle babaya ‘can kurban..’
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    15.12.2019 - 00:02 |

    Böyle babaya ‘can kurban..’

    Bundan iki yıl önce geçirdiği ev kazasında yaralanan genç kadın, babasının azmiyle yeniden yaşama tutundu

    Böyle babaya ‘can kurban..’

    İzmir’de evdeki dolabın üzerine devrilmesi sonucu omuriliği kırılan ve babası tarafından haftanın beş günü hastaneye götürülen 35 yaşındaki Meltem Güngör, iki yıl sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

    Güngör, “Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Beni sırtında taşıdı. Onun azmi sayesinde yeniden yaşama tutundum” dedi. Baba Önal Irım, “Aklıma bebeklik halleri geldi. Sağ olduğum müddetçe sırtımda taşırım” dedi.

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