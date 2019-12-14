15.12.2019 - 00:02 |
Böyle babaya ‘can kurban..’
Bundan iki yıl önce geçirdiği ev kazasında yaralanan genç kadın, babasının azmiyle yeniden yaşama tutundu
İzmir’de evdeki dolabın üzerine devrilmesi sonucu omuriliği kırılan ve babası tarafından haftanın beş günü hastaneye götürülen 35 yaşındaki Meltem Güngör, iki yıl sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşadı.
Güngör, “Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Beni sırtında taşıdı. Onun azmi sayesinde yeniden yaşama tutundum” dedi. Baba Önal Irım, “Aklıma bebeklik halleri geldi. Sağ olduğum müddetçe sırtımda taşırım” dedi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.