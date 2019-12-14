Böyle babaya ‘can kurban..’

İzmir’de evdeki dolabın üzerine devrilmesi sonucu omuriliği kırılan ve babası tarafından haftanın beş günü hastaneye götürülen 35 yaşındaki Meltem Güngör, iki yıl sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

Güngör, “Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Beni sırtında taşıdı. Onun azmi sayesinde yeniden yaşama tutundum” dedi. Baba Önal Irım, “Aklıma bebeklik halleri geldi. Sağ olduğum müddetçe sırtımda taşırım” dedi.