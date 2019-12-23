23.12.2019 - 07:50 |
Bozkurt’un fikirleri Ada’da yaşatılıyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adalet bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76. yılında Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi’nde Prof. Dr. Kemal Arı’nın konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşiyle anıldı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adalet bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76. yılında Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi’nde Prof. Dr. Kemal Arı’nın konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşiyle anıldı. Prof. Dr. Arı, Bozkurt’un her şeyden önce Kuvâ-yi Milliye’nin önemli bir ferdi olduğunu belirtti, “Fikirleri Türkiye Cumhuriyeti hukukunu, yasalarını şekillendirdi. Mahmut Esat Bozkurt denildiğinde akıllara Kuşadası gelir” ifadesini kullandı.
Programa katılan Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Bozkurt, önemli bir hukuk, devlet ve fikir adamıydı” diye konuştu.
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