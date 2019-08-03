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    HaberlerEgeBravo Deniz Ayçe
    03.08.2019 - 03:39

    Bravo Deniz Ayçe

    Down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, ailesinin desteğiyle üniversiteden mezun oldu, İngilizce ve Almanca öğrendi. İyilik Atölyesi’nde de çalışan Deniz, oyuncu olmak istiyor

    Bravo Deniz Ayçe

    İZMİR’de yaşayan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, ailesinin desteğiyle üniversiteden mezun oldu, Almanca ve İngilizce öğrendi. Diğer down sendromlu gençlere örnek olan Deniz Ayçe mezun olduktan sonra boş durmayıp, Latin dansları, halk oyunları, işaret dili, yüzme ve aşçılık eğitimleri aldı. Haftanın 3 günü İyilik Atölyesi’nde çalışan Karagöz, In Orchestra isimli Erasmus+ Projesi ile ortaya çıkan ‘Umut Otobüsü’ adlı oyundaki başrolü, başarıyla canlandırdı. Karagöz, halk oyunları grubuyla Makedonya’ya, proje grubuyla İtalya’ya gitti, atölyelere katıldı.

    İlgi ve sevgi

    İzmir Down Sendromu Derneği yönetim kurulu üyesi olan anne Seray İlkmen (58), “Doğduğu andan itibaren Ayçe’yi en yüksek seviyeye nasıl çıkarabileceğimizi düşündüm. 3 yaşındayken Anadolu Üniversitesi özel eğitim bölümünde bireysel eğitim almaya başladı. İlkokula başladığında dışlanma gibi sıkıntılar yaşadık ama hepsiyle mücadele ettik. Kızımla gurur duyuyorum. Ayçe’nin bunları başarmasının en önemli nedeni ilgi ve sevgi görmesi. Aileler ilgi göstermeli, gerekli yardımları almalı” dedi. Deniz Ayçe Karagöz de, “İtalya’ya ilk defa gittim, güzel geçti. Meral Hoca İtalya’dakilere oyunu izletmiş. Oraya annemle gittiğimde büyük bir hayran kitlesiyle karşılaştım. Oyun çok beğenilmiş. Kendimi geliştirip oyuncu olmak istiyorum” diye konuştu. l MELİS KARAKUZULU DHA

     

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