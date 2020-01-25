Bremen Mızıkacıları’na farklı yorum getirdiler

İnsanlar ile hayvanların birlikte, dostça nasıl yaşayabileceğinin anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi. Etkinlikler kapsamında, Yetenekli Çocuklar Çocuk Tiyatrosu 27-28 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere sırasıyla Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi, Atatürk Mahallesi Şehit Kara Pilot İlker Karaman Sosyal Tesisleri ve Naldöken Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.