25.01.2020 - 03:46 |
Bremen Mızıkacıları’na farklı yorum getirdiler
Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Grimm Kardeşler’in ölümsüz eseri Bremen Mızıkacıları’nı farklı bir yorumla ‘Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikayesi’ adı altında yarıyıl tatilindeki çocuklar için oynadı.
İnsanlar ile hayvanların birlikte, dostça nasıl yaşayabileceğinin anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi. Etkinlikler kapsamında, Yetenekli Çocuklar Çocuk Tiyatrosu 27-28 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere sırasıyla Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi, Atatürk Mahallesi Şehit Kara Pilot İlker Karaman Sosyal Tesisleri ve Naldöken Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.