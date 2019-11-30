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    30.11.2019 - 03:23 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    British Town’dan 24 Kasım kutlaması

    Yabancı dil ve kariyer eğitiminde Türkiye’nin önemli bir markası olan British Town ve Bemar Kariyer Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Carrera Mistral’de bir kutlama düzenledi.

    British Town’dan 24 Kasım kutlaması

    Kendisi de bir öğretmen olan British Town, Bemar ve Carrera Mistral Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, “Eğitim alanında faaliyet gösteren bir kurum olarak bir başarıdan söz edebiliyorsak, bunu eğitim kadromuza, öğretmenlerimize borçluyuz” dedi. Gecede sahne alan Yara Bandı grubuyla coşan tüm öğretmenlerin adına fidan bağışı da yapıldı.

    British Town’dan 24 Kasım kutlaması

    British Town’dan 24 Kasım kutlaması

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