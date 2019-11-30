British Town’dan 24 Kasım kutlaması

Kendisi de bir öğretmen olan British Town, Bemar ve Carrera Mistral Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, “Eğitim alanında faaliyet gösteren bir kurum olarak bir başarıdan söz edebiliyorsak, bunu eğitim kadromuza, öğretmenlerimize borçluyuz” dedi. Gecede sahne alan Yara Bandı grubuyla coşan tüm öğretmenlerin adına fidan bağışı da yapıldı.