13.12.2019 - 00:01 |
‘BTM için çevre ve doğa çok önemli’
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) ilkini İzmir’de düzenlediği Yeşil Başarı Öyküleri’nde panelist olarak yer alan BTM, ‘İzmir’de Eko-Verimlilik Projelerinin Yaygınlaştırılması’ programındaki deneyimlerini paylaştı. BTM AR-GE Merkezi Müdürü Nur Çakı, müşterilerinin artan ihtiyaç ve taleplerini sadece ekonomik ürünlerle değil; çevreci, doğayı ve canlıları koruyan, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerle karşılamayı hedeflediklerini belirtti.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.