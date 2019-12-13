‘BTM için çevre ve doğa çok önemli’

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) ilkini İzmir’de düzenlediği Yeşil Başarı Öyküleri’nde panelist olarak yer alan BTM, ‘İzmir’de Eko-Verimlilik Projelerinin Yaygınlaştırılması’ programındaki deneyimlerini paylaştı. BTM AR-GE Merkezi Müdürü Nur Çakı, müşterilerinin artan ihtiyaç ve taleplerini sadece ekonomik ürünlerle değil; çevreci, doğayı ve canlıları koruyan, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerle karşılamayı hedeflediklerini belirtti.