Bu festival izlemeye değer

‘İçimde İzmir Var’ sloganıyla yola çıkan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi; şehrin kültürüne, dokusuna, ekonomisine değer ve canlılık katan organizasyonlara imza atıyor. Alışveriş merkezinin Kent Meydanı, caz tutkunlarıyla dolup taşıyor. Geleneksel MaviBahçe Jazz Festivali’nin üçüncüsünde; Ferit Odman Quartet, Birsen Tezer ve İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın eserleriyle coşkulu anlar yaşattı. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde izleyiciler en güzel parçalarla kendinden geçti. https://www.mavibahce.com.tr/jazz-festivali