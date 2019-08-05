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    HaberlerEgeBu festival izlemeye değer
    05.08.2019 - 01:02

    Bu festival izlemeye değer

    Bu festival izlemeye değer

    ‘İçimde İzmir Var’ sloganıyla yola çıkan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi; şehrin kültürüne, dokusuna, ekonomisine değer ve canlılık katan organizasyonlara imza atıyor. Alışveriş merkezinin Kent Meydanı, caz tutkunlarıyla dolup taşıyor. Geleneksel MaviBahçe Jazz Festivali’nin üçüncüsünde; Ferit Odman Quartet, Birsen Tezer ve İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın eserleriyle coşkulu anlar yaşattı. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde izleyiciler en güzel parçalarla kendinden geçti. https://www.mavibahce.com.tr/jazz-festivali

    12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
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    Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
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