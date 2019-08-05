05.08.2019 - 01:02
Bu festival izlemeye değer
‘İçimde İzmir Var’ sloganıyla yola çıkan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi; şehrin kültürüne, dokusuna, ekonomisine değer ve canlılık katan organizasyonlara imza atıyor. Alışveriş merkezinin Kent Meydanı, caz tutkunlarıyla dolup taşıyor. Geleneksel MaviBahçe Jazz Festivali’nin üçüncüsünde; Ferit Odman Quartet, Birsen Tezer ve İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın eserleriyle coşkulu anlar yaşattı. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde izleyiciler en güzel parçalarla kendinden geçti. https://www.mavibahce.com.tr/jazz-festivali
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.