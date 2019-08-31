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    HaberlerEgeBu gurur Karşıyaka’nın
    31.08.2019 - 02:32

    Bu gurur Karşıyaka’nın

    Kanada’nın Kingston kentinde düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atan Karşıyaka’lı milli yelkenciler, Karşıyaka’da büyük coşkuyla karşılandı.

    Bu gurur Karşıyaka’nın

    U16 Dünya Şampiyonu olan Derin Baytur ile dereceye giren sporcular için Karşıyaka Yelken Tesisleri’nde kutlama töreni yapıldı. Buluşmaya milli yelkenciler ve aileleri, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, Yelken Şubesi Başkanı Seyhan Evlioğlu ve şube yöneticileri katıldı.

    ‘Nice şampiyonluklara’

    Karşıyaka Spor Kulübü’nün şehrin yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “Karşıyaka’nın Yelken Şubesi de çıkardığı şampiyonlarla göğsümüzü kabartıyor. Milli takımlara başarılı sporcular yetiştiriyor. Bu anlamda sporcularını ve kulübünü seven KSK Başkanı ile Yelken Şubesi yöneticilerini kutluyorum. Yelken sporunun geçmişi, bugünü ve yarınını çok önemsediğimi belirtiyor ve derece alan tüm çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyorum. Nice şampiyonlukları kutlamak üzere” dedi.

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