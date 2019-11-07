'Bu kez İzmir’i kazanacağız'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Konak’ta bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Sürekli, yeni kurulacak partiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bizim partimizden daha önce de ayrılanlar, şanslarını deneyenler oldu. Ama halkta karşılığı olmadı. Partimizin İzmir’de kolonları sağlam. AK Parti’de kendine yer bulamayanlardan gidenler olabilir” ifadelerini kullandı.

Fabrikanın takipçisi

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye katılarak satın aldığı Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın devrinin neden yapılmadığına ilişkin soruya, “Konuyu yakından takip ediyorum. Burasının İzmir’e kazandırılmasını destekliyorum. Cumhurbaşkanımıza bilgi notları verildi. Bu konunun İzmir lehine çözülmesi için takip edeceğiz. Bürokrasinin verdiği olumsuz bir rapor var. Bu nasıl aşılır diye çalışma yapıyoruz” yanıtını verdi.

‘Su normal’

Sürekli, yerel yönetimler ile merkezi hükümet arasında sık sık tartışma konusu olan Gördes Barajı’ndan İzmir’e su verildiğine yönelik tartışmalara da değindi, “İzmir’de arsenikli su tartışması vardı bir dönem. Gördes Barajı’ndan alınan su ile arsenikli su, normal su haline getirildi. İnceltildi, İzmir’e verildi. Sonra bazı teknik aksaklıklar oldu, su verilmedi ama şimdi onlar giderildi. Eylül ayından itibaren İzmir’e oradan su veriliyor” dedi.

Sürekli, yerel ve genel seçimlere ilişkin de, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini geçici olarak devrettik ama 2024’te buraları alacağız. 2024 yerel seçimlerde ilk haber İzmir’den gelecek. Burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağız” dedi. Kurulacak olan yeni partiye, AK Parti’den katılım olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Sürekli, “Hiç ilgilenmiyorum, bizi hiç ilgilendirmiyor. Partiler kurulurlar, şanslarını denerler, belli bir yol alırlar. Sonra kapatır giderler. Türkiye parti mezarlığı haline geldi” diye konuştu.