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    HaberlerEge HaberleriBu maçı kaçırmayın!
    24.11.2019 - 02:37 | | İZMİR DHA

    Bu maçı kaçırmayın!

    TFF 1. Lig’de sezona zirve hesaplarıyla giren ve etkili bir çıkış yakalayan fakat son üç haftada kazanamayıp düşüşe geçen Altay, bugün deplasmanda ligde zirveyi hedefleyen bir diğer Ege ekibi Akhisarspor’a konuk olacak.

    Bu maçı kaçırmayın!

    Karşılaşmanın biletleri kapalı E, F, G, H tribünü 40 lira, kapalı A, B, C, D ve I, J, K, L tribünü 30 lira, maraton tribünü 15 lira, kale arkaları ve misafir tribün 10 liradan satışa sunuldu.

    Hocalar iddialı

    Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Cikalleshi ve Musa Nizam forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde ise sakat Tatos ve Yasin kadroya alınmadı. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan Akhisarspor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puanla 5. sırada yer alıyor. Altay ise aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 15 puan toplayıp 10. basamakta yer buldu. Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar kazanıp yeniden yükselişe geçmek istediğini bildirirken, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Atlıparmak ise tek planlarının 3 puan olduğunu aktardı.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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