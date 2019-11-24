Bu maçı kaçırmayın!

Karşılaşmanın biletleri kapalı E, F, G, H tribünü 40 lira, kapalı A, B, C, D ve I, J, K, L tribünü 30 lira, maraton tribünü 15 lira, kale arkaları ve misafir tribün 10 liradan satışa sunuldu.



Hocalar iddialı



Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Cikalleshi ve Musa Nizam forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde ise sakat Tatos ve Yasin kadroya alınmadı. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan Akhisarspor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puanla 5. sırada yer alıyor. Altay ise aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 15 puan toplayıp 10. basamakta yer buldu. Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar kazanıp yeniden yükselişe geçmek istediğini bildirirken, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Atlıparmak ise tek planlarının 3 puan olduğunu aktardı.