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    Haberler Ege‘Bu sene taraftarımıza büyük keyif vereceğiz’
    19.08.2019 - 07:50

    ‘Bu sene taraftarımıza büyük keyif vereceğiz’

    Geçen sezon, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un haklarını satın alarak Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar tam gaz sürüyor.

    ‘Bu sene taraftarımıza büyük keyif vereceğiz’

    Geçen sezon, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un haklarını satın alarak Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar tam gaz sürüyor. Aydın temsilcisi transfer döneminde 13 oyuncuyla yollarını ayırırken, 9 oyuncuyla da sözleşme imzaladı. Mustafa Umut Uysal’dan sonra antrenör Alper Hamurcu’yla el sıkışan takım, ekim ayının ikinci haftasında başlayacak olan yeni sezonun hazırlıklarını Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda sürdürüyor.
    ‘Hedef, Avrupa kupaları’
    Her maça kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Hamurcu, sözlerine şöyle devam etti, “Saha içerisinde şartlar ne olursa olsun taraftarımıza mücadeleci bir takım izleteceğiz. Ligde basamak basamak gitmek zorundayız. Çünkü koyduğumuz hedeflerin başında öncelikli olarak Play Off geliyor. İlk 6 Avrupa kupalarına gitmek için çok önemli. Bunu başaracak güce ve kadroya’da sahibiz” diye konuştu. Bu sezon ligin biraz daha farklı olacağını savunan Hamurcu, özellikle üst sıralardaki takımların çok iyi transferler yaptıklarına işaret etti. Taraftarın takıma sahip çıktığını aktaran Hamurcu, “Müsabaka oynanması en zevkli şehirlerden biriyiz. Aydın Büyükşehir Belediyespor büyük bir şehrin takımı olduğu için burada oynaması çok daha zevkli ve keyifli.” ifadelerini kullandı.

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