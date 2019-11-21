Bu sergi kaçmaz

24 akademisyen sanatçının 70’in üzerinde eserinin yer aldığı sergi; farklı malzeme ve üretim teknikleriyle oluşturulan resim, heykel, enstelasyon, seramik ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden eserlerden oluşuyor.











KİMLER KATILIYOR?



Rahşan Akarsu, Ahmet Kürşat Albayrak, Uğur Aydın, Mehmet Emin Aykurt, Aygül Aykut, Pınar Baklan, Sevgi Çal, Sedat Çamlıklı, Nevin Engin, Behiye Aycan Eraslan, Nurdan Karasu Gökçe, Abdülhamit Gümüşlü, Maged Zaky Hassan, İsmayıl Hüseynov, Eda Karakuş, Mahmut Karatoprak, Ayla Koçer, Nazım Mammadov, Rahim Mammadow, Mehtap Morkoç, Nizam Orçun Önal, Recep Özer, Setenay Sipahi, Caner Şahin.



