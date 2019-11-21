Bu sergi kaçmaz

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    21.11.2019 - 02:30 | | YUSUF ÇINAR

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    SwIssôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat, sezona üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin akademisyen kadrolarından oluşan ‘Sanatuar’ projesinin beşincisiyle başladı. Karma sergi, 17 Aralık’a kadar otelin Kordon Salonu’nda izlenebilecek.

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    24 akademisyen sanatçının 70’in üzerinde eserinin yer aldığı sergi; farklı malzeme ve üretim teknikleriyle oluşturulan resim, heykel, enstelasyon, seramik ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden eserlerden oluşuyor.

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    KİMLER KATILIYOR?

    Rahşan Akarsu, Ahmet Kürşat Albayrak, Uğur Aydın, Mehmet Emin Aykurt, Aygül Aykut, Pınar Baklan, Sevgi Çal, Sedat Çamlıklı, Nevin Engin, Behiye Aycan Eraslan, Nurdan Karasu Gökçe, Abdülhamit Gümüşlü, Maged Zaky Hassan, İsmayıl Hüseynov, Eda Karakuş, Mahmut Karatoprak, Ayla Koçer, Nazım Mammadov, Rahim Mammadow, Mehtap Morkoç, Nizam Orçun Önal, Recep Özer, Setenay Sipahi, Caner Şahin.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
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    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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