Bu yıl tökezlemek yok!

Nazilli Belediyespor’un 2018-2019 sezonunun genel değerlendirmesini yapar mısınız?

Bülent Buda: Güçlü seçenekli bir kadro, futbol tutkunu bir taraftar kitlesi. Her şey ne kadar da güzel gidiyordu. Var olan güçleriyle şampiyon olmaları hayal bile değildi. Ancak haftalar ilerledikçe her nedense savrulmalar, yalpalamalar başladı. O bocalamada yenilgiler, beraberlikler ile puan kayıpları baş gösterdi. Teknik adam değişiklikleri, futbolcularda baş gösteren formsuzluklar ile bir üst lige çıkabilecek güzelim sezonu bir biçimde harcadılar. Yani yazık oldu.

Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon kelimenin tam anlamıyla elindeki şampiyonluğu, Hekimoğlu Trabzon’a kaptırdı. Hekimoğlu ile kendi sahasında oynadığı maçta, yense öne geçip son iki haftada şampiyonluğunu garantileyecekti. Ancak olmadı. Play Off’ta da Ergene Velimeşespor’a elendi. Kötü başladığı sezonda öyle bir ivme yakaladı ki o süreçte dinamik bir oyun tarzı ve disiplinden taviz vermeyen bir anlayışla mücadele ettiler. Defans ve orta saha blokları arasında dayanışma üst düzeydeydi. Yenilmez bir arma doğmuştu. Sosyal medyadan yayınlanarak izlediğimiz maçlarında sahada ne yapmak istediğini bilen, taktik anlamı tam anlamıyla oturmuştu. Takımda kiralık olarak bulunan Yasin Dülger ve alt yapıdan yetişen Mert Çapar, hücumda çok etkiliydiler. İzlenmekten keyif aldığımız bir takımdı. Ne yazık ki olmadı. Seneye başarılar.

Yeni sezonda Nazilli Belediyespor’dan beklentileriniz nelerdir?

Bülent Buda: Bir takımın gücü, öncelikle yönetimin gücüyle ölçülür. Evet yeni başkanın söylemlerine katılıyorum. Ortalıkta bir takım rakamlar uçuşuyor. Bu rüzgara kendinizi kaptırırsanız kulübü mali açıdan zor duruma sokarsınız. Dengeli ve akıllı olmak iyi, seçici olmak bu koşullarda öncelik olmalıdır. Nazillili futbolseverin başarıya alışmış bir yanı vardır. Yarışmacı bir takım kurabilmek için seçici olmak gerekiyor. Dengeleri bozmadan, ölçülü davranarak, özellikle de iyi teknik birim seçimiyle yine de güçlü bir kadro oluşturulur ve Nazillispor yarışmacı kimliğini sürdürebilir. Ben inanıyorum ki Nazilli Belediyespor, bu sene de zirve yarışından kopmayacak.

Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor’dan bugüne kadar Sercan Bıyıklı, Onur Karakabak, Mazlum Demir, Aykut Sarıdoğan ve kiralıklar Said Can Açıkalın, Buğra Temel, Taylan Özgün, Yasin Dülger ayrıldı. Takıma takviye olarak şimdilik Yunus Ünsal,Mehmet Ersavaş, Aziz Kızılgün, Ahmet Can Üstün, Volkan Akyıldız, Tayfun Yanar alındı. Takviyelerin süreceği de belirtiliyor. Bütçelerine göre hareket edecekleri açıklandı. Takımın teknik direktörlüğüne de bugüne kadar daima iyi takımlar oluşturan, sahada ne yapmak istediğini bilen, taktik ve takım oyununu benimseyen, kişisel olarak benim de çok taktir ettiğim Yavuz İncedal geldi. Pozitif katkıları olacağına inanıyorum. Ancak şu unutulmasın ki bütün takımların ekonomik sorunlar yaşadığı bir gerçek. O nedenle Nazilli’de birlik ve beraberlik sağlandığı taktirde, başarıya gidilen yolda gerekenleri yapacaklardır. Bu sene de aynı sinerji ile zirve yarışından hiç kopmamalılar. İlçenin bu takıma olan desteği ve sempatisi çok büyük. Yeni ve güçlü yönetimi ve de yeni donanımlı teknik kadrosuyla bu sene de hedef zirve olmalıdır.