Buca, 1 puana razı oldu

TFF 3. Lig 1. Grup’ta son 5 maçtır kazanamayan Ci Group Buca, ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Düzcespor’la yenişemedi ve galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı. Her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince 1’er puana razı oldu. Bu sonuçla Buca ve Düzcespor 23 puana yükselip orta sıralarda kaldı. Lig’de devreye bu skorla giren Ci Group Buca’nın devre arasında izleyeceği transfer politikası şimdiden merak konusu oldu.