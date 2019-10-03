03.10.2019 - 01:46 |
‘Buca için el ele veririz’
Buca Cezaevi’nin kaldırılması konusunda Belediye Meclisi örnek bir tavır göstererek tek yürek oldu.
Konu, Ekim ayı meclisinde bir numaralı gündem maddesi oldu.
Başkan Erhan Kılıç, cezaevinin kaldırılması gerektiğini gündeme getiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkür etti, “Hizmetin siyaseti olmaz” dedi.
Meclisin dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Partili üye Ziya Aksu’nun “Cezaevinin kaldırılması için her türlü işbirliğine hazırız” sözleri üzerine bir değerlendirme yapan Kılıç, “Bu konu, Bucamızın kanayan yarasıdır. 21. yüzyıla gerçekten yakışmayan, E tipi cezaevlerinin son kalanlarından bir tanesi. Bu kitlenin bir an önce buradan kaldırılması gerekiyor. Hem bizim hem de Adalet ve Kalkınma Partili adayın seçim çalışmalarındaki ortak nokta Buca Cezaevi’ydi” diye konuştu.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.