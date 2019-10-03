‘Buca için el ele veririz’

Konu, Ekim ayı meclisinde bir numaralı gündem maddesi oldu.



Başkan Erhan Kılıç, cezaevinin kaldırılması gerektiğini gündeme getiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkür etti, “Hizmetin siyaseti olmaz” dedi.



Meclisin dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Partili üye Ziya Aksu’nun “Cezaevinin kaldırılması için her türlü işbirliğine hazırız” sözleri üzerine bir değerlendirme yapan Kılıç, “Bu konu, Bucamızın kanayan yarasıdır. 21. yüzyıla gerçekten yakışmayan, E tipi cezaevlerinin son kalanlarından bir tanesi. Bu kitlenin bir an önce buradan kaldırılması gerekiyor. Hem bizim hem de Adalet ve Kalkınma Partili adayın seçim çalışmalarındaki ortak nokta Buca Cezaevi’ydi” diye konuştu.