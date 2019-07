Buca Rahvan yarışları nefes kesti

Buca Atlı Spor Kulübü Derneği ile düzenlenen yarışlarda, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç adına koşan at birinci geldi. Buca Atçılık kültürünün Atatürk’ten miras olduğunu, bu kültürün ve yarışların yaşatılmaya devam edeceğini söyleyen Kılıç, “Bu daha başlangıç” dedi. Buca Gölet Tesisleri yakınında organize edilen yarış pistinde gerçekleştirilen Rahvan yarışlarında, 13 kategoride toplam 200 at ter döktü. Kendi alanında en iyi dereceyi yapan atlar, final turunda en iyi derece için yarıştı.Yarışlarda Buca Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömür Meç’e ait at, Erhan Kılıç adına koşarken, atı birinci gelen Meç’e madalya ve kupayı Başkan Kılıç verdi.