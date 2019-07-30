‘Buca tarihine adını yazdırdı’

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Işılay Saygın’ın önemli hizmetlere imza attığını ve tarihe adını yazdırdığını belirtti.

İzmir’de cumartesi günü yaşamını yitiren, Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı, İzmir’in de ilk kadın belediye başkanı olan Işılay Saygın için törenler düzenlendi.

İzmir Valiliği önündeki törene Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski bakanlar Hakan Tartan ve Vecdi Gönül, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Mahallesi uğurladı

Daha önce Buca’da belediye başkanlığı yapan Saygın için eski bu ilçede de bir tören düzenlendi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personeli, Saygın’ı karanfillerle uğurladı. Işılay Saygın’ın, Türkiye ve Buca tarihine adını ışıl ışıl harflerle yazdırdığını belirten Başkan Kılıç, “Buca ve Buca Belediyesi’nin Sayın Bakanımız için ayrı bir yeri olmuştur. Biz de o sevdayla Buca için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Işılay Saygın, 1973-80 yılları arasında Buca Belediye Başkanlığı yaptı; 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarında İzmir milletvekili seçildi; 51, 52, 53, 54, 55. hükümetlerde bakanlık görevinde bulundu.

Saygın, doğup büyüdüğü mahalledeki Muradiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Eski Mezarlığı’nda toprağa verildi.