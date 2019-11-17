17.11.2019 - 01:03 |
Buca, telafi edecek
TFF 3. Lig 1. Grup’ta son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak Play Off hattından çıkan Ci Group Buca, bugün evinde Yeni Orduspor’u konuk edecek.
Yeni Buca Stadı’ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.30’da çalacak. Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyet sonrası bu sezon takımdaki ikinci teknik adam olarak görev yapan Nihat Balan’ın da istifa ettiği Buca, karşılaşmaya teknik direktörsüz çıkacak. Sarı lacivertliler, hafta içinde sportif direktörlük görevine ise Bucaspor’un eski teknik direktörlerinden Tolga Doğantez’i getirmişti. Buca’nın grupta 12 maçta 19 puanı bulunuyor.
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