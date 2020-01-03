Buca, transferde gümbür gümbür

Sivas BLD’den stoper Yalçın Eycan Kaya’yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, Diyarbekirspor’dan sağ kanat Uğur Ayhan ve 1922 Konyaspor’dan sağ bek Alper Kadir Duruk’la sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler daha önce sağ kanat Burak Sürmeli, kaleci Kıvanç Küçükkarış, stoper Ferhat Çoban ve santrfor Fuat Gölbaşı’nı da kadrosuna katmıştı. Buca, takımdaki gençlerden Berke Bıyık’ın ardından Hasan Çelik, Doğan, Özcan, Cuma ve Mustafa Teke’yi kiralık gönderdi. İsa da kiralık listesine konuldu. Başkan Cihan Aktaş, “Birinci kaleci arayışımız sürüyor. Orta saha ve kanatlara da takviye yapacağız” dedi.