Buca ve Konak’ta 12 saatlik kesinti

İZSU Genel Müdürlüğü, Buca’da su dağıtım sisteminde kullanılan pompa istasyonundaki arızayı tamir etmek için yarın saat 10.00-22.00 arasında su kesintisi uygulayacak. Buca’nın Aydoğdu, Gaziler, Murathan, Cumhuriyet, Çağdaş, Karanfil, İzkent, Şirinkapı, Yaylacık, Menderes, Çamlık, Ufuk, Dicle, Yiğitler, Laleli, Barış ile Konak’ın İsmetpaşa ve Mehtap mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.