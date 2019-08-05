05.08.2019 - 01:14
Buca ve Konak’ta 12 saatlik kesinti
İZSU Genel Müdürlüğü, Buca’da su dağıtım sisteminde kullanılan pompa istasyonundaki arızayı tamir etmek için yarın saat 10.00-22.00 arasında su kesintisi uygulayacak. Buca’nın Aydoğdu, Gaziler, Murathan, Cumhuriyet, Çağdaş, Karanfil, İzkent, Şirinkapı, Yaylacık, Menderes, Çamlık, Ufuk, Dicle, Yiğitler, Laleli, Barış ile Konak’ın İsmetpaşa ve Mehtap mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
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