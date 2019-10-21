Buca’da 24 saat su yok

Gördes-Kavaklıdere-Buca hattının Adatepe Pompa İstasyonu’na bağlanması çalışmaları kapsamında, 22 Ekim 09.00 ile 23 Ekim 09.00 saatleri arasında Buca’nın bazı mahallelerine ve Bornova’nın Gökdere Mahallesi’nde kesinti uygulanacak.