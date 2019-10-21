21.10.2019 - 01:02 |
Buca’da 24 saat su yok
Gördes-Kavaklıdere-Buca hattının Adatepe Pompa İstasyonu’na bağlanması çalışmaları kapsamında, 22 Ekim 09.00 ile 23 Ekim 09.00 saatleri arasında Buca’nın bazı mahallelerine ve Bornova’nın Gökdere Mahallesi’nde kesinti uygulanacak.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.