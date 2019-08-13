Buca’da Arapça tabelalar indi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Suriyeli sığınmacıların açtığı işyerleri nedeniyle son dönemde ilçede artan Arapça tabelalar için denetim başlattı. Uygulama, İçişleri Bakanlığı’nın “Ülkemizdeki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler” başlıklı talimatı doğrultusunda, geçici olarak Türkiye’de koruma altına alınan Suriyeli göçmenler ile vatandaş arasında gerilimi önlemek adına yapıldı.

Değiştirmeyene ceza

Tabelaların Türkçeleştirilmesi için, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen “Yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğünde olabilecektir” kuralı, Fırat ve Göksu mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde denetlendi. Arapça yazıların olduğu işletmelere tabelaların en kısa sürede değiştirilmesi için uyarıda bulunan ekipler, değişim yapmayanlar hakkında cezai işlem başlattı.