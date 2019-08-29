Buca’da Başkan Aktaş’tan haciz isyanı

İzmir’i 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de temsil eden, ardından kötü yönetimler sayesinde borç batağına mahkûm edilen Bucaspor’da sular bir türlü durulmuyor. Sarı lacivertli kulübe zor gününde sahip çıkan genç başkan Cihan Aktaş isyan etti.

‘Köstek olmayın’

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezona evindeki Çankaya FK maçıyla merhaba demeye hazırlanan Cİ Group Buca’da bu sefer eski yöneticilerden Fevzi Özer’in kulübün demirbaşlarına haciz koydurması bardağı taşırdı. Geçtiğimiz sezon başı kulübün yalnızlığa terk edildiği dönemde bayrağı devraldığını ve kulübü ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini belirten Başkan Aktaş, Bu kulübü ayağa kaldıracağımızı, Buca ilçesini ve Bucaspor’u en iyi yerlerde temsil edeceğimizi söylediğimiz günden beri kulübün üstüne akbaba gibi çöken eski yöneticilerin başında gelen Fevzi Özer sözde alacaklarının karşılığında kulübümüzde bulunan masa, sandalye, tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi demirbaşları haczettirdi. Ayrıca bu şahıs kulübümüzün satacağı oyunculardan gelecek olan bonservislere de el koydurdu. Ahmet Doğan’ın yönetim kurulunda yer alan bu şahıstan Bucaspor yararına bir harekette bulunmasını zaten beklemiyorduk. Fakat böyle bir zamanda böyle bir hareket de sadece Bucaspor düşmanlarının yapacağı bir harekettir. Artık düşün Bucaspor’un yakasından” dedi.

‘Gerçek Bucasporlular’

Aktaş bu ilçeye, bu takıma gönül veren binlerce insanın hayallerini yıllarca yıktınız ama artık yönetimde gerçek Bucasporlular var diyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü, ‘Ben iflas etmiş kulübü devraldım ve üzümlü armayı kurtarabilmek için elimden geleni yaptım. Bu kulüpten çalınan her kuruşun hesabını soracağız. Kim Bucaspor’a hainlik yapıyorsa karşılarında bizi ve binlerce Bucaspor sevdalılarını bulacak” dedi. l ayberk gökbak Milliyet